أصعب قرار في حياتي.. وزير قطاع الأعمال يعلق مجددًا على تصفية مصنع الحديد والصلب

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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن قرار تصفية مصنع الحديد والصلب بحلوان، كان الأصعب طيلة حياته المهنية طيلة على الإطلاق، ولكنه يأتي في اطار تلبية المصلحة العامة، وليس مصلحة الشركة أو الإدارة او حتى الوزارة".



وتابع "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد،: "أأمل أن تنحي الناس العاطفة جانبًا ونتحدث بالمنطق، ويجب ان يكون السؤال هل هناك إمكانية للتطوير أم لا،..خلينا نتحدث الان عن كومبيوتر أتعمل في السبعينات، هل يمكن أن نبقى عليه حتى الان".



ولفت إلى أن الحديث عن ان قيمة أرض مصنع الحديد والصلب بحلوان كبيرة وتكفي لتطويرة أمر مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن المصنع عرض لتطوير على أكثر من شركة، ولكنهم رفضوا.



وأضاف: "طاقة الحديد في السوق زائدة ولسنا في حاجة إلى انتاجية زائدة، والقطاع الخاص قادرة على تلبية احتياج السوق، احنا لما بنستورد حديد، بنستورده عشان أرخص مش عشان نقص الحديد".

