موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

تغلب مانشستر سيتي بسهولة على ضيفه كريستال بالاس برباعية دون رد، في الجولة 19 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بملعب الإتحاد.









سجل أهداف مانشستر سيتي، المدافع جون ستونز (هدفين) وإلكاي جوندوجان ورحيم ستيرلينج.





رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 35 بفارق نقطتين خلف مانشستر يونايتد المتصدر، مع امتلاك السيتي لمباراة مؤجلة.









وسيواجه مانشستر سيتي، غريمه أستون فيلا يوم الأربعاء القادم 20 يناير، بملعب الإتحاد، في لقاء مؤجل من الجولة الأولى.







