الصحة: اللقاح ليس حلًا سحريًا.. والموقع الالكتروني للتسجيل لتلقي التطعيم جاهز

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أوضحت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أنه يجري حاليًا تجهيز الأماكن واللوجيستيات خاصة بعد إصدار ترخيص الطوارئ الصادر من هيئة الدواء المصرية بالنسبة للقاح سينوفارم.



وأضافت "نهى" في لقائها عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي " أنه يجري حاليًا تقديم ملف المتطلبات بالنسبة لهيئة الدواء من أجل استيراد كميات من لقاح استرازينكا وفايرز وسينوفارم وسنوفاك الذي سيتم تصنيعه في مصر.



وأشارت إلى أن مصر تعاقدت مع اتفاقية الجابي على استيراد 20 مليون جرعة، سيتم تطعيم الفئات الأكثر عرضة والأكثر لحدوث مشاكل إذا ما أصيبت، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لأن اللقاح ليس حل سحري سينهي الفيروس خلال شهر أو شهرين.



وأوضح أن الأولويات بالنسبة لتلقي اللقاح حتى بين الأطقم الطبية موجودة، لافتة إلى أن الموقع الالكتروني جاهز للتسجيل ولكن في انتظار استكمال باقي الكميات المستوردة وتجهيز المراكز من أجل بدء عمليات التطعيم.