الصحة: اللقاح ليس حلًا سحريًا.. والموقع الالكتروني للتسجيل لتلقي التطعيم جاهز

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:20 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أوضحت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، أنه يجري حاليًا تجهيز الأماكن واللوجيستيات خاصة بعد إصدار ترخيص الطوارئ الصادر من هيئة الدواء المصرية بالنسبة للقاح سينوفارم.

وأضافت "نهى" في لقائها عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي " أنه يجري حاليًا تقديم ملف المتطلبات بالنسبة لهيئة الدواء من أجل استيراد كميات من لقاح استرازينكا وفايرز وسينوفارم وسنوفاك الذي سيتم تصنيعه في مصر.

وأشارت إلى أن مصر تعاقدت مع اتفاقية الجابي على استيراد 20 مليون جرعة، سيتم تطعيم الفئات الأكثر عرضة والأكثر لحدوث مشاكل إذا ما أصيبت، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لأن اللقاح ليس حل سحري سينهي الفيروس خلال شهر أو شهرين.

وأوضح أن الأولويات بالنسبة لتلقي اللقاح حتى بين الأطقم الطبية موجودة، لافتة إلى أن الموقع الالكتروني جاهز للتسجيل ولكن في انتظار استكمال باقي الكميات المستوردة وتجهيز المراكز من أجل بدء عمليات التطعيم.

أخبار تهمك

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 6 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

"زواج التجربة" ما بين مؤيد ومعارض.. تعرف على أبرز التفاصيل

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 11 ساعة

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

نجم طلائع الجيش يغازل الأهلي

منذ ساعة الا ربع

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

نجم ليفربول يرفض التجديد

منذ 38 دقيقة

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

02:57 ص

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»