خبير تحكيم إنجليزي: هدف الأهلي الملغي أمام البنك صحيح 100%

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


أكد ديرموت جالاجر، الحكم الدولي الإنجليزي السابق، أم هدف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذي سجله أيمن أشرف في شباك البنك الأهلي، في المباراة التي أقيمت أمس الأحد، وتم إلغائه، صحيح 100%.

وتابع الحكم الإنجليزي، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لا أصدق قرار الحكم بإلغاء هذا الهدف".

وكان تم إلغاء هدف أيمن أشرف الذي سجل في الشوط الثاني، من اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، بعد عودة الحكم محمد سلامة، إلى تقنية الفيديو.

وواصل ديرموت، "قرار الحكم كان صحيحا بعدم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي في مباراة اليوم".

أخبار تهمك

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 11 ساعة

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

وزير الإعلام الأردني الأسبق: زيارة السيسي لـ عمان تأتي في إطار توحيد الرأي العربي

منذ 38 دقيقة

إتجاه فى الزمالك للموافقة على إعارة نجم الفريق للإسماعيلي

منذ ساعتين

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

في ليلة طرد ميسي.. أتلتيك بيلباو يهزم برشلونة ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني

منذ ساعة الا ربع

خبير تحكيم إنجليزي: هدف الأهلي الملغي أمام البنك صحيح 100%

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:05 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

08:25 م

في ليلة طرد ميسي.. أتلتيك بيلباو يهزم برشلونة ويتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني

12:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»