أبرزها "أداء الخدمة العسكرية".. شروط رخصة العمل كـ "سايس" (فيديو)
الإثنين 18/يناير/2021 - 07:32 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون "السايس" رقم 150 الذي صدر العام الماضي نظم تنظيم شؤون المركبات في الشارع، بهدف الحفاظ على التنسيق الحضاري للشارع.
وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني"، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن المادة 3 في هذا القانون تحدث بأن هناك لجنة تشكل من قبل المحافظ بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة لتحديد الأماكن التي يجوز انتظار فيها السيارت.
وأضاف، أن القانون حدد مواصفات للسايس منها: بلوغه سن الـ21 عامًا، وتقديمه شهادة صحية تفيد بخلوه من الأمراض، وحصوله على رخصة سيارة، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية، وأداؤه الخدمة العسكرية، وتقدم هذه المستندات إلى اللجنة المشكلة من المحافظ، وخلال 30 يومًا يحصل على ترخيص لمزاولة مهنة "السايس" كفرد أو شركة.
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