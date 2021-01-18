أبرزها "أداء الخدمة العسكرية".. شروط رخصة العمل كـ "سايس" (فيديو)

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون "السايس" رقم 150 الذي صدر العام الماضي نظم تنظيم شؤون المركبات في الشارع، بهدف الحفاظ على التنسيق الحضاري للشارع.





وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني"، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الأحد، أن المادة 3 في هذا القانون تحدث بأن هناك لجنة تشكل من قبل المحافظ بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة لتحديد الأماكن التي يجوز انتظار فيها السيارت.



