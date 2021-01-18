وزيرة التضامن: صدور اللائحة التنفيذية من قانون الجمعيات الأهلية بمثابة طفرة (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:02 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية يعتبر شكل من أشكال الطفرة في المجتمع المصري، وفي العلاقة بين المجتمع المدني والدولة.

وأشارت، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المجتمع المدني يقوم بعدة أدوار في المجتمع، كالحد من الفقر، وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث إن المجتمع المدني يساهم في توفير العلاج لنحو 50% من الفقراء.

وأضافت وزيرة التضامن، أن المجتمع المدني كان له دور بطولي في مواجهة فيروس كورونا، فضلا على أنهم يساهمون مع الدولة في تطوير القرى، موجهة التحية للرئيس السيسي لاستجابته لمطالب المجتمع المدني بشأن تحديث عديد من المواد في القانون السابق.

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