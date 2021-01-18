وزيرة التضامن: صدور اللائحة التنفيذية من قانون الجمعيات الأهلية بمثابة طفرة (فيديو)

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية يعتبر شكل من أشكال الطفرة في المجتمع المصري، وفي العلاقة بين المجتمع المدني والدولة.





وأشارت، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المجتمع المدني يقوم بعدة أدوار في المجتمع، كالحد من الفقر، وبرامج الحماية الاجتماعية، حيث إن المجتمع المدني يساهم في توفير العلاج لنحو 50% من الفقراء.



