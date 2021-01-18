رابطة جواهرجية مصر: مدينة الذهب ستفتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:19 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
علق مصطفى صابر، أمين عام رابطة جواهرجية مصر، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة الذهب، قائلًا: "هذه المدينة تعد الأولى في العالم، وستربط ما بين أسطورة التحف الفرعونية التي تبهر العالم، وخطوط الإنتاج الحديثة". 

وتابع "صابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الأحد، أن هذه المدينة ستفتح أبواب المستثمرين الأجانب في المشغولات الذهبية، خاصة وأن هذه المدينة ستجذب المستثمرين بصورة كبيرة، وستفتح مراكز التدريب، وهذا من شأنه أن يدعم الصناعة بالأيدي العاملة المحترفة. 

ولفت، إلى أن هذه المدنية ستكون قاطرة التنمية الحقيقية في مصر، خاصة وأن صناعة الذهب من الأعمدة الرئيسية للعديد من اقتصاديات العالم.

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