رئيس "الوطنية للإنتاج الحيواني" يكشف الإجراءات الصحية للعاملين بمجمع الفيوم في ظل جائحة كورونا

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:45 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
أكد اللواء فايز محمد أباظة، رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، على التزام جميع العاملين في مجمع الفيوم بالإجراءات الاحترازية في ظل جائحة فيروس كورونا.

وأضاف "أباظة"، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن كل العاملين داخل المجمع لديهم شهادات صحية ويتم فحصهم بشكل يومي.

وأشار رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، إلى أن هناك مصانع داخل المجمع لتقديم العلائق للماشية وفقا لمعايير علمية، موضحًا أنه يتم زراعة 200 فدان داخل مجمع الفيوم لإنتاج الأعلاف.

وأكد، أن كل مراحل التربية والإنتاج داخل المجمع تتم وفقا لمواصفات قياسية، لافتًا إلى أنه يتم مد صغار المربين بالماشية عبر التعاون مع البنك الزراعي المصري.

وأوضح رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، أنه يتم عرض منتجات المجمع في كافة منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ وزارة التموين والجمعيات الأهلية، وأسعار اللحوم البلدية من 90 إلى 110 جنيهات للكيلو.

وتابع، أنه يتم الكشف على كافة اللحوم داخل المجمع بكل المراحل ويتم تطبيق أعلى معايير الجودة داخله مع تحليل كافة المنتجات بشكل يومي قبل طرحها للبيع.

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مجمع الفيوم رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني

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