"الوطنية للإنتاج الحيواني": نستهدف إنتاج نصف مليون رأس ماشية سنويًا بحلول 2022

قال اللواء فايز محمد أباظة، رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، إن مجمع الفيوم يستهدف إنتاج نصف مليون رأس من الماشية سنويًا بحلول عام 2022، مؤكدًا أنه خلال سنوات قليلة سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم والألبان والمنتجات المختلفة.





وأضاف "أباظة"، في حواره مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مجمع الفيوم يقوم على به زراعة بحثية لإجراء الأبحاث لخدمة المشروع وتقليل التكلفة، مشيرًا إلى أن هناك منفذ لبيع لعرض منتجات المجمع من اللحوم.





وأشار رئيس الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، إلى أن المجمع يقدم خدمة مجتمعية كبيرة لجميع العاملين من المدنيين الموجودين في المحافظة، موضحًا أن هذا المجمع واحدًا من 32 مجمع تابعًا للشركة ويتم تدريب الكوادر البشرية على تنمية الثروة الحيوانية لخلق مجتمعات حضارية في هذه المنطقة.





وتابع، أنه يتم السماح لطلاب الدراسات العليا بكلية الزراعة بالفيوم لاستكمال دراستهم داخل المجمع الذي يستهدف تنمية الثروة الحيوانية في مصر بصفة عامة على أساس علمي وهذا يترجم إلى سد الفجوة الغذائية والسيطرة على الأسعار وتشغيل الأيدي العاملة.



