أمير كرارة يفوز بجائزة الإعلام والصحافة العربية كأفضل ممثل

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أعلن اليوم عن قائمة الفائزين بجائزة الإعلام والصحافة العربية Arab Media Award في دورتها الثانية، والتي شارك فيها عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والنقاد في مصر وعدد من الدور العربية.



وفاز النجم أمير كرارة على جائزة أفضل ممثل فى عمل مصري "الاختيار"، الذى شارك فيه فى رمضان الماضي ودارت أحداثه حول الشهيد أحمد المنسي.



ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا، واتباع إرشادات وزارة الصحة تم تأجيل حفل توزيع الجوائز، والذي كان مقرر نهاية الشهر الحالي لحين تحسن الأوضاع.