عمرو أديب: أنا بحرض النواب على المسائلة والرقابة والمحاسبة (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عقب الإعلامي عمرو أديب، على استدعاء البرلمان للحكومة لتقييم برنامج "مصر تنطلق"، مشيرا إلى أن مستقبل المصريين وأبنائهم يحدده مثل هذه الجلسات. 

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مجلس النواب لم يكن دائما مجلس موافقون، مضيفا أنه البرلمان أصدر قوانين غيرت من حياة المواطنين، ويوجد به معارضة.

ووجه، رسالة إلى أعضاء مجلس النواب، قائلا، "أنا بحرض أعضاء مجلس النواب على المسائلة والرقابة والمحاسبة"، مطالبا الحكومة أن تكون مستمعة لآراء النواب. 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو اديب الحكومة البرلمان

أخبار تهمك

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 10 ساعات

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق: "إيلات" ليست مصرية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 9 ساعات

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 11 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

01:42 ص

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»