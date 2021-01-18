عمرو أديب: أنا بحرض النواب على المسائلة والرقابة والمحاسبة (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على استدعاء البرلمان للحكومة لتقييم برنامج "مصر تنطلق"، مشيرا إلى أن مستقبل المصريين وأبنائهم يحدده مثل هذه الجلسات.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن مجلس النواب لم يكن دائما مجلس موافقون، مضيفا أنه البرلمان أصدر قوانين غيرت من حياة المواطنين، ويوجد به معارضة.



