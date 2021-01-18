نجم الزمالك السابق يتمنى ضم رمضان صبحي للأبيض

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:24 ص
بوابة الفجر
أشرف عبدالناصر
أبدى جمال حمزه لاعب الزمالك السابق رغبته في انضمام رمضان صبحي لاعب بيراميدز للقلعة البيضاء.

وقال جمال في تصريحات فضائية لقناة الزمالك، أنه يتمنى انضمام رمضان صبحي للفارس الأبيض نهاية الموسم الحالي.

وأضاف، أنه رمضان صبحي طريقة لعبه تشبهه كثيرا، بالإضافة إلى أن قدراته تتناسب مع طريقة لعب نادي الزمالك.

ويلتقي الزمالك مع الجونة بعد غد الثلاثاء في المباراة التي ستجمع بينهما في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري العام.

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