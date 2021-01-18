"موازنة النواب" تكشف تفاصيل جلسات الحكومة أمام المجلس لتقييم ما تم إنجازه

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:32 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل استدعاء رئيس الحكومة والوزراء لعرض موقف تنفيذ برنامجهم والرد على مناقشات جميع النواب وتوجيه أسئلة للوزراء.

وقال "سالم"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن الدور الأساسي للبرلمان هو التشريع والرقابة على أعمال الحكومة للوقوف على ما يتم تنفيذ بالفعل وحتى يكون هناك تقييم حقيقي للحكومة.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه سيتم وضع تقييم حقيقي للحكومة وما تم إنجازه وسيتم مناقشتهم وتوجيه الأسئلة والاستفسارات لهم بناء على المناقشات بين الحكومة ونواب المجلس.

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مجلس النواب لجنة الخطة والموازنة

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