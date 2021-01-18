"موازنة النواب" تكشف تفاصيل جلسات الحكومة أمام المجلس لتقييم ما تم إنجازه

كشف مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل استدعاء رئيس الحكومة والوزراء لعرض موقف تنفيذ برنامجهم والرد على مناقشات جميع النواب وتوجيه أسئلة للوزراء.





وقال "سالم"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن الدور الأساسي للبرلمان هو التشريع والرقابة على أعمال الحكومة للوقوف على ما يتم تنفيذ بالفعل وحتى يكون هناك تقييم حقيقي للحكومة.



