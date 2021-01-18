زاهي حواس يكشف أسرارًا جديدة عن لعنة الفراعنة: حجر وقع على راسي (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:26 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال عالم الآثار زاهي حواس، إنه خلال قيامه بالحفر ذات مرة سقط على رأسه حجر يزن 25 كجم، فأصيب برجة وخرم في مقلة العين، وأجرى عملية جراحية في العين.

وأضاف "حواس"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه خلال فحص توت عنخ آمون، حدث فيضان في الوادي، واليابانيين خلال تصويرهم أرجعوا السبب للعنة الفراعنة، إضافة لتعرض وزير الثقافة فاروق حسني في ذلك الوقت لأزمة قلبية.

وأوضح عالم الآثار، أنه قام بحمل توت عنخ آمون ووضعه على الأشعة المقطعية، فكل الأجهزة توقفت مؤكدا أنه يرى أن كل هذه الأمور صدفة، وليست لعنة من الفراعنة.

وأضاف، أنه عند اكتشاف آبار يكون بها مومياوات تنتج جراثيم غير مرئية، تقتل كل من ينزل البئر، لذا عند اكتشاف البئر يتم التمهل حتى يخرج الهواء الفاسد، ويحل محله الهواء الجديد النقي، ومن ثم ينزل أي شخص "عادي" ولا يكون في لعنة ولا غيره.

وأردف "حواس"، أن الرئيس الأمريكي الأسبق الديموقراطي بيل كلينتون أخبره أنه لو نزل البئر لن تحدث له لعنة مثل تلك التي حدثت له في حياته(في إشارة إلى مونيكا)، مشيًرا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وجد حرفا هيروغليفيا لوجه أسود كان صورة طبق الأصل من أوباما، فلما رآه قال "يا دكتور حواس أنا شكل البتاع ده".

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لعنةا لفراعنة زاهي حواس

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