إنتر ميلان يقهر يوفنتوس في الدوري الإيطالي

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:15 ص
بوابة الفجر
وكالات
أوقف فريق إنتر ميلان مسلسل انتصارات يوفنتوس، وتغلب عليه 2 - صفر يوم الأحد في الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله أرتورو فيدال في الدقيقة 12، وأضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 52.


ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بفارق المواجهات المباشرة خلف ميلان، الذي تغلب على إنتر ميلان 2 - 1 ، وتوقف رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس.

وهذا هو الفوز الأول لإنتر ميلان بعد خسارة وتعادل وهو الفوز الثاني عشر له في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في أربع.

فيما أصبحت هذه هي الخسارة الأولى ليوفنتوس بعد ثلاث انتصارات متتالية في الدوري، وهي الخسارة الثانية له بشكل عام في الدوري مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في ست.

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