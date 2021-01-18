"الصحة": سوء تخزين لقاحات كورونا ليس له آثار جانبية (فيديو)

أكدت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، عدم وجود آثار جانبية لسوء تخزين لقاحات كورونا ولكن القلق يكون فقط في مدى مفعول اللقاح وتأثيره ما بين تخزين جيد أو تخزين خاطئ، موضحة مثلا أنه في حال التأكد من فاعلية لقاح بنسبة 95% ففي حالة تخزينه بطريقة سيئة يقل مفعول اللقاح فقط بنسب متفاوتة ولكن لا يصيب أحد بأذى.





وأضافت، في لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن نسبة الوفيات وسط كبار السن الذين تلقون لقاح كورونا في العالم لا تقاس في المطلق ولكن هناك عوامل أخرى كثير يتم قياسها ولابد من دراسة سبب الوفاة ومدى علاقته باللقاح.



