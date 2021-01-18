ترتيب الدوري الإيطالي قبل لقاء ميلان وكالياري









يحل ميلان مساء اليوم الاثنين، ضيفاً على ملعب سيردينيا أرينا، لمواجهة مضيفه كالياري، في ختام الجولة 18 من الدوري الإيطالي.





وشهدت الجولة عدة نتائج مثيرة، حيث تغلب لاتسيو على روما بثلاثية دون رد في ديربي العاصمة، بينما حسم إنتر ميلان ديربي إيطاليا أمام يوفنتوس بهدفين نظيفين.









وفيما يلي، جدول ترتيب الدوري الإيطالي، قبل انطلاق لقاء ميلان اليوم.









1- ميلان 40 نقطة.





2- إنتر ميلان 40 نقطة.





3- نابولي 34 نقطة.





4- روما 34 نقطة.





5- يوفنتوس 33 نقطة.





6- أتالانتا 32 نقطة.





7- لاتسيو 31 نقطة.





8- ساسولو 30 نقطة.





9- هيلاس فيرونا 27 نقطة.





10- سامبدوريا 23 نقطة.





11- بينيفينتو 21 نقطة.





12- بولونيا 20 نقطة.





13- سبازيا 18 نقطة.





14- فيورنتينا 18 نقطة.





15- أودينيزي 16 نقطة.





16- جنوى 15 نقطة.





17- كالياري 14 نقطة.





18- تورينو 13 نقطة.





19- بارما 13 نقطة.



