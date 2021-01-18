"السياحة": تخفيض 50% على أسعار الطيران في مبادرة "شتي في مصر"

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:23 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، عن تفاصيل مبادرة "شتي في مصر" المدعومة من قطاعي السياحة والطيران في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقالت "غادة"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، إنه تم تخفيض أسعار الطيران إلى عدد من الوجهات السياحية مثل الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والعلمين.

وأضافت، أنه تم تخفيض أسعار تذاكر الطيران إلى 50% عن أسعارها العادية من أجل تشجيع السياحة الداخلية، كما أنه تم الاتفاق مع غرفة المنشآت الفندقية على تقديم تخفيضات لأسعار الفنادق بالنسبة للفرد سواء الـ3 نجوم تصل فيها سعر الفرد إلى 300 جنيه كامل الوجبات والخدمات والضريبة وبالنسبة للفنادق الـ5 نجوم يصل سعر الفرد إلى 750 جنيه للفرد.

وأشارت نائب وزير السياحة والآثار، إلى أن هناك تخفيضات على المناطق السياحية سواء للمعابد أو المتاحف تصل إلى 50% بالنسبة للمنشآت التابعة لوزارة السياحة، موضحة أن الفنادق المشاركة في هذه المبادرة حاصلة على شهادة السلامة الصحية.

وفي ذات السياق، كشف أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة، تفاصيل مبادرة "شتى في مصر" من أجل تشجيع السياحة الداخلية ودعم قطاعي السياحة والطيران باعتبارهما الأكثر تضررًا في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال "يوسف"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" اليوم الأحد، إن هذه المبادرة بدأت منذ أيام قليلة وتستمر حتى 28 فبراير المقبل.

وأضاف، أن الشركات الوطنية الناقلة التابعة لوزارة الطيران المدني قامت بتخفيض أسعار التذاكر للرحلات الداخلية التي تستهدف المناطق السياحية ما بين 1500 جنيه لـ 2000 جنيه، من القاهرة والإسكندرية إلى المقاصد السياحية.

وأشار، إلى أنه تم التنسيق مع غرفة الفنادق تم تحديد الأسعار من 3 إلى 5 نجوم، بسعر يتراوح ما بين 300 جنيه لـ 750 جنيها للفرد في الليلة الواحدة بكل التكاليف الضريبية والأغذية والمشروبات، موضحًا أن هذه المبادرة تسري على أسعار تذاكر الطيران بالنسبة للسياح أيضًا والذين يمكن أن يستفيدوا منها.

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مبادرة شتي في مصر السياحة اسعار الطيران

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