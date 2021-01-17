زد يستضيف الترسانة فى قمة مباريات الدور الثاني لكأس مصر

الأحد 17/يناير/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد

، 
يستضيف فريق زد اف سي بقيادة أسامة نبيه نظيرة فريقا بقيادة علاء نوح، على ملعب الكلية الحربية، فى تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين فى قمة مباريات الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر.

ويسعي الفريقين لبداية قوية بالكأس، حيث يدخل أصحاب الديار مطالباً باستعادة ذاكرة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ أربع مباريات بالدوري، ومن المحتمل إن يدفع أسامة نبيه بنفس تشكيلة الفريق التى خاضها المباراة الماضية، مع إجراء بعض التعديلات، من أجل إراحة اللاعبين لمباراة الدوري.

بينما يدخل الترسانة المباراة سعياً، لاستمرار مسلسل الانتصارات التى يوصلها الفريق بالدوري، مؤكداً إن المباراة هي مباراة بطعم الدوري.

وسبق وان اتلقى الفريقين بمسابقة الدوري، على ملعب حسن الشاذلي بميت عقبة، ضمن مباريات الأسبوع السادس بالقسم الثاني، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلا الفريقين، تقدم الترسانة عن طريق لاعبه أحمد عارف (توتي) في الدقيقة 63 من رأسية اللاعب هشام رجب، وأدرك زد التعادل فى الدقيقة 83 عن طريق لاعبه إسلام خالد (الفار) اثر مراوغته لمدافعي الترسانة من تمريرة اللاعب محمد شاهين.

ويتساوي الفريقين فى عدد من النقاط برصيد 13 نقطة، حيث يحتل زد المركز السادس، بينما يحتل الشواكيش المركز الخامس.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ ساعتين و 7 دقيقة

إتجاه فى الزمالك للموافقة على إعارة نجم الفريق للإسماعيلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من محمد يوسف بعد التعادل المُثير أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ حوالي 5 ساعات

أجايي شبح صلاح محسن مع الأهلي في كأس العالم للأندية

منذ 41 دقيقة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 38 دقيقة

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ نصف ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 4 ساعات

وزير قطاع الأعمال يكشف قيمة تعويض العاملين بشركة الحديد والصلب

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:05 ص

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

08:25 م

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

09:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»