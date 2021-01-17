أجايي شبح صلاح محسن مع الأهلي في كأس العالم للأندية

الأحد 17/يناير/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
علي خلاف

أصبح المهاجم النيجيري جونيور أجايي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي شبحا يخيف صلاح محسن لاعب الأحمر قبل الإعلان عن قائمة القلعة الحمراء المشاركة في كأس العالم للأندية.

 

أجايي يهدد مشاركة صلاح محسن في كأس العالم للأندية

 

اقترب الجناح النيجيري جونيور أجايي من الشفاء وذلك قبل أيام على انطلاق بطولة كأس العالم للأندية فى قطر خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل.

 

من جانبه كشف مصدر مطلع داخل الأهلي أن الجهاز الفني للأحمر، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني كان يُفكر في استبعاد جونيور أجايي من القائمة المشاركة فى كأس العالم للأندية بسبب إصابته الوتر الوحشي.

 

وأوضح المصدر أن تماثل أجايي للشفاء زاد من أسهمه في المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية باعتباره أحد أهم عناصر الفريق حيث تم إرسال اسمه للفيفا ضمن قائمة مبدئية شملت 35 لاعباً سيتم تقلصيها لـ23 لاعباً يوم 22 يناير الجارى.

 

وأتم المصدر موضحا أن دخول الجناح النيجيري جونيور أجايي في قائمة النادي الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية سيتسبب في استبعاد صلاح محسن من رحلة قطر ي فبراير المقبل.

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