أمير رمسيس يفوز بجائزة الإعلام والصحافة العربية كأفضل مخرج عن فيلم "حظر تجول"

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

أعلن اليوم عن قائمة الفائزين بجائزة الإعلام والصحافة العربية Arab Media Award في دورتها الثانية، والتي شارك فيها عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين والنقاد في مصر وعدد من الدور العربية.


وفاز المخرج أمير رمسيس على جائزة أفضل مخرج عن فيلم "حظر تجول"، الذى يشارك فى بطولته بجانب الفنانة إلهام شاهين النجمة أمينة خليل والنجم أحمد مجدي.


ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب وباء كورونا، واتباع إرشادات وزارة الصحة تم تأجيل حفل توزيع الجوائز، والذي كان مقرر نهاية الشهر الحالي لحين تحسن الأوضاع.

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