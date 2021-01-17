مان سيتي يفوز على كريستال بالاس برباعية في الدوري الإنجليزي

الأحد 17/يناير/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
حقق نادي مانشستر سيتي الفوز  على كريستال بالاس 4 / صفر اليوم الأحد في المرحلة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز وصعد إلى المركز الثاني .

وحسم مانشستر سيتي المباراة بأربعة أهداف نظيفة سجلها جون ستونز (الهدفان الأول والثالث) في الدقيقتين 27 و68، وإلكاي جوندوجان في الدقيقة 57 ورحيم سترلينج في الدقيقة 88 .

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 35 نقطة ليقفز من المركز الخامس إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر مانشستر يونايتد الذي تعادل اليوم مع حامل اللقب ليفربول سلبيا، وبفارق الأهداف فقط أمام ليستر سيتي، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 23 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب متوسط واستغرق مانشستر سيتي دقائق لجس نبض المنافس، بينما استعرض كريستال بالاس طموحا هجوميا في الدقائق الأولى دون أي خطورة على شباك الحارس إديرسون مورايس.

وبمرور أول عشر دقائق، بدأ مانشستر سيتي في استعراض تفوقه وشكل ضغطا هجوميا متواصلا ليحاصر كريستال بالاس في وسط ملعبه لدقائق، لكن الفريق الضيف كثف تركيزه بشكل كبير على التأمين الدفاعي.

بمرور الوقت، ازدادت الحدة الهجومية لمانشستر سيتي وقام بأكثر من محاولة خطيرة عن طريق كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا وجابرييل خيسوس لكن دفاع كريستال بالاس دافع عن مرماه بقوة.

وانطلق دي بروين من الجهة اليمنى حتى توغل إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 26 ومرر عرضية باتجاه رحيم سترلينج لكن الدفاع قطع الكرة في اللحظة المناسبة.

وفي الدقيقة 27، افتتح مانشستر سيتي التسجيل حيث أرسل دي بروين عرضية عالية ارتقى لها جون ستونز وسددها برأسه إلى داخل الشباك معلنا تقدم مانشستر سيتي 1 / صفر.

وتصدى فيسنتي جوايتا باناديرو حارس مرمى كريستال بالاس لرأسية خطيرة من جابرييل خيسوس في الدقيقة 38 .

بعدها كثف مانشستر سيتي محاولاته الهجومية سعيا لتعزيز تقدمه خلال الشوط الأول لكن محاولاته باءت بالفشل لينهي الشوط متقدما 1 / صفر.

وبدأ الشوط الثاني باستحواذ وضغط هجومي من جانب مانشستر سيتي لكن كريستال بالاس بدا أكثر تنظيما وتماسكا في الجانب الدفاعي.

وفي الدقيقة 57، عزز إلكاي جوندوجان تقدم مانشستر سيتي بالهدف الثاني حيث استخلص الكرة وراوغ الدفاع ثم صوب كرة رائعة من حدود منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك معلنة تقدم مانشستر سيتي 2 / صفر.

وأجرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي التبديل الأول في المباراة في الدقيقة 60، حيث أشرك فيل فودين بدلا من برناردو سيلفا.

وكاد كيفن دي بروين أن يضيف الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 63 حيث استغل غياب الرقابة عنه وسدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم.

وعزز مانشستر سيتي تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 68، حيث أرسل دي بروين كرة من ضربة ركنية قابلها روبن دياز بتسديدة برأسه لكن الحارس تصدى لها وارتدت إلى ستونز الذي تابعها بتسديدة قوية إلى داخل الشباك معلنا تقدم مانشستر سيتي 3 / صفر.

ودفع روي هودسون المدير الفني لكريستال بالاس باللاعب خايرو ريديفالد بدلا من لوكا ميليفوجيفيتش.

وبعدها أجرى جوارديولا تغييرين دفعة واحدة في الدقيقة 71 حيث أشرك فيرنا توريس وجواو كانسيلو بدلا من جوندوجان وكيفن دي بروين.

بعدها استمرت سيطرة مانشستر سيتي وأحكم قبضته بشكل كبير على مجريات اللعب في حين لم يقدم كريستال بالاس المحاولات الكافية للرد.

وفي الدقيقة 88، أضاف رحيم سترلينج الهدف الرابع لمانشستر سيتي وسجله من كرة متقنة سددها من ضربة حرة، ولم تسفر الدقائق الأخيرة عن جديد لتنتهي المواجهة بفوز مانشستر سيتي 4 / صفر.

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