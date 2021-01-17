إتجاه فى الزمالك للموافقة على إعارة نجم الفريق للإسماعيلي

إتجاه فى الزمالك للموافقة على إعارة نجم الفريق للإسماعيلي
يدرس مسؤولو الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز إعارة أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض إلى صفوف الإسماعيلي في يناير الجاري.
إعارة أحمد عيد إلى الإسماعيلي في يناير
كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن مسؤولي الزمالك وافقوا على
إعارة أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأبيض إلى صفوف الإسماعيلي في الميركاتو
الشتوي الجاري.
وأوضح المصدر أن إعارة أحمد عيد ستزيد من خبراته، خاصة
أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو يعتمد على الثنائي حازم إمام
وحمزة المثلوثي فى الجانب الأيمن في مباريات الأبيض في الدوري المصري الممتاز.
وأتم المصدر أن إدارة الزمالك تدرس الموافقة على العرض
المقدم من الإسماعيلي لإستعارة أحمد عيد، خاصة أنه فريق كبير وسيحقق استفادة فنية
للاعب، بدلا من جلوسه على دكة البدلاء.