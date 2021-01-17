إتجاه فى الزمالك للموافقة على إعارة نجم الفريق للإسماعيلي

يدرس مسؤولو الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز إعارة أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض إلى صفوف الإسماعيلي في يناير الجاري.

إعارة أحمد عيد إلى الإسماعيلي في يناير

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك أن مسؤولي الزمالك وافقوا على إعارة أحمد عيد الظهير الأيمن للفريق الأبيض إلى صفوف الإسماعيلي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح المصدر أن إعارة أحمد عيد ستزيد من خبراته، خاصة أن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو يعتمد على الثنائي حازم إمام وحمزة المثلوثي فى الجانب الأيمن في مباريات الأبيض في الدوري المصري الممتاز.

وأتم المصدر أن إدارة الزمالك تدرس الموافقة على العرض المقدم من الإسماعيلي لإستعارة أحمد عيد، خاصة أنه فريق كبير وسيحقق استفادة فنية للاعب، بدلا من جلوسه على دكة البدلاء.