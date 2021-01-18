وزير الاتصالات يكشف تفاصيل توفير 3.5 مليون شريحة لمستحقي برامج "تكافل وكرامة"

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمة اتصالات متكاملة لمستفيدي برامج تكافل وكرامة والذين يصلوا إلى 3.5 مليون شريحة لمستفيدي هذه البرامج.





وقال "طلعت"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن لدينا رغبة بأن يكون هناك تواصل مباشر وسريع وفعال مع مستحق هذا البرنامج الهام من برامج الحماية الاجتماعية لإعلامهم بمواعيد صرف المعاش".



