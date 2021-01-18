وزير الاتصالات يكشف تفاصيل توفير 3.5 مليون شريحة لمستحقي برامج "تكافل وكرامة"

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:35 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون ما بين وزارتي التضامن الاجتماعي والشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمة اتصالات متكاملة لمستفيدي برامج تكافل وكرامة والذين يصلوا إلى 3.5 مليون شريحة لمستفيدي هذه البرامج.

وقال "طلعت"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "إن لدينا رغبة بأن يكون هناك تواصل مباشر وسريع وفعال مع مستحق هذا البرنامج الهام من برامج الحماية الاجتماعية لإعلامهم بمواعيد صرف المعاش".

وأضاف: "من خلال هذه الشرائح يمكن أن يتواصل المواطن مع وزارة التضامن الاجتماعي لطلب خدمة أو التعبير عن شكوى والعمل على إتاحة محافظ الكترونية لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة حتى يمكنهم الإدخار بهم أو يقومون بصرف المعاش من خلال وسائل الصرف الحديث وهذا تبرع من الشركة المصرية للاتصالات تعبيرًا وتقديرًا لهذا البرنامج ولأهلنا من المواطنين المستحقين للدعم".

أخبار تهمك

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

مساعد مدير المخابرات الحربية الأسبق: "إيلات" ليست مصرية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 5 ساعات

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ 40 دقيقة

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

منذ ساعتين و 12 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

01:42 ص

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

12:05 ص

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

01:25 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»