بطل جمهورية لألعاب القوى: بعت 23 ميدالية ذهبية وفضية عشان أصرف على بناتي

الإثنين 18/يناير/2021 - 03:48 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد عصام الحديدي، بطل الجمهورية في ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، أن ظروف الحياة القاسية أجبرته على فكرة إعلان عرضه ميدالياته الذهبية والفضية للبيع للحصول على أي أموال، لافتا إلى أنه يمارس رياضة العاب القوى منذ عما 1997 وحتى 2014، وحصل خلال هذه الفترة على 46 ميدالية ما بين ذهبية وفضية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه لجأ إلى العمل كبناء في مجال المعمار، قائلا: "كنت شغال بالأجر بشيل طوب ورمل عشان أعرف أصرف على ولادي، وأهل قريتي وقفوا جنبي لبناء عشة أعيش فيها مع أسرتي".

وكشف الحديدي، عن قيامه ببيع 23 ميدالية من أصل 46 ميدالية حققها فى بطولة الجمهورية، مضيفًا: "عرضت الميداليات للبيع في مركز للشباب لأن لدي ثلاث بنات في مراحل التعليم المختلفة وظروفي المعيشية صعبة، وبعت 23 ميدالية وأغلى ميدالية بعتها ما بين 40 و50 جنيهًا".

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