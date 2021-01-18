بطل جمهورية لألعاب القوى: بعت 23 ميدالية ذهبية وفضية عشان أصرف على بناتي

أكد عصام الحديدي، بطل الجمهورية في ألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة، أن ظروف الحياة القاسية أجبرته على فكرة إعلان عرضه ميدالياته الذهبية والفضية للبيع للحصول على أي أموال، لافتا إلى أنه يمارس رياضة العاب القوى منذ عما 1997 وحتى 2014، وحصل خلال هذه الفترة على 46 ميدالية ما بين ذهبية وفضية.





وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنه لجأ إلى العمل كبناء في مجال المعمار، قائلا: "كنت شغال بالأجر بشيل طوب ورمل عشان أعرف أصرف على ولادي، وأهل قريتي وقفوا جنبي لبناء عشة أعيش فيها مع أسرتي".



