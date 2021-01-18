رئيس "حقوق إنسان النواب": نسب إنجاز الوزارات متفاوتة.. ويهمنا رد فعل المواطن (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 02:04 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حرص المجلس الجديد على تحقيق بداية قوية تمخض عنها طلب استدعاء المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء غدًا، قائلًا: "حريصون على عمل بداية قوية للمجلس، وغدا سيأتي رئيس الوزراء وبعض الوزراء".

وأشار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن نسب إنجازات الوزارات تتفاوت، وأن البرلمان يناقش برنامج الحكومة خلال العام الماضي وما تحقق منه.

واستكمل "رضوان": "ملفات التعاون الدولي والتعليم الفني أول ما سنناقشه في البرلمان غدًا، ولا ننظر لنسب الإنجاز بل رد فعل المواطن على كل وزارة لأننا نبض الشارع"، موضحًا أن البرلمان الماضي كان منوط به أكثر صياغة القوانين والتشريعات وهذا أدى إلى نوع من التأثير السلبي على مراقبة أداء الحكومة.

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