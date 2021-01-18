رئيس "حقوق إنسان النواب": نسب إنجاز الوزارات متفاوتة.. ويهمنا رد فعل المواطن (فيديو)

أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، حرص المجلس الجديد على تحقيق بداية قوية تمخض عنها طلب استدعاء المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء غدًا، قائلًا: "حريصون على عمل بداية قوية للمجلس، وغدا سيأتي رئيس الوزراء وبعض الوزراء".





وأشار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، إلى أن نسب إنجازات الوزارات تتفاوت، وأن البرلمان يناقش برنامج الحكومة خلال العام الماضي وما تحقق منه.



