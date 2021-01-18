سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 18-1-2021

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بدايت التعاملات اليوم الإثنين، في البنوك المصرية ، وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المصري، الأهلي المتحد، مصر، المصرف المتحد، مصر إيران للتنمية".

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.62 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " التجاري الدوليCIB، قطر الوطنيQNB، قناة السويس، الاسكندرية، التعمير والاسكان، عودة".

وبلغ سعر الدولار نحو 15.63 جنيه للشراء و 15.73 جنيه للبيع في بنوك " الاستثمار العربي، اتش اس بي سي،بلوم، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، مصرف أبوظبي الاسلامي،سايب، المصري لتنمية الصادرات، العربي الافريقي الدولي، ابوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري الخليجي، التنمية الصناعية".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 15.66 جنيه للشراء و 15.76 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الأهلي الكويتي، البركة، المشرق،ABC، العربي".

وبلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

ريال مدريد يوافق على طلب إنتر ميلان بشأن حكيمي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 10 ساعات

وزير قطاع الأعمال يكشف قيمة تعويض العاملين بشركة الحديد والصلب

منذ أقل من ساعتين

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من محمد يوسف بعد التعادل المُثير أمام الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

إتجاه فى الزمالك للموافقة على إعارة نجم الفريق للإسماعيلي

منذ 33 دقيقة

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ ساعتين

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ ساعة و نصف

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 م

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

08:25 م

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

09:58 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»