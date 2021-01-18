باحثة في علم الأدوية: أوروبا تحتاج 350 مليون جرعة من لقاحات كورونا (فيديو)

أكدت الدكتورة ميس عبسي، الباحثة في علم تأثير الأدوية، أن أوروبا تحتاج إلى 350 مليون جرعة من لقاحات كورونا وهناك تأخير في الحصول على موافقات اللقاحات من الاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أن بريطانيا وافقت على لقاحات فايزر وموديرنا وتدرس الموافقة على لقاح ثالث لأنها خارج الاتحاد الأوروبي حاليا.





وأضافت، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، أن بريطانيا قامت بتلقيح 3.5 مليون شخص من إجمالي 15 مليون تستهدفهم الحكومة، موضحة أن الجرعة الثانية من اللقاحات تدعم أصحاب الأولوية في الحصول على اللقاحات.



