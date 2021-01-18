سيدة موقعة على عقد "زواج التجربة": "لولاه كنت زماني مطلقة"

كشفت رشا أبو رية، إحدى السيدات التي قامت بالتوقيع على عقد زواج التجربة، تفاصيل توقيعها لهذا العقد لإنقاذ زواجها.





وقالت "رشا"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد: "أنا متجوزة منذ خمس سنوات بعقد شرعي على يد مأذون ومعي أطفال وذهبت إلى المحامي بالفعل من أجل طلب الطلاق ولكنه اقترح عليا فكرة العقد للصلح بيني وبين زوجي".





وأضافت، "لولا الفكرة دي كان زماني منفصلة عن زوجي، وكنت بالفعل قاعدة في بيت أهلي، عجبني جدًا وضع شرطي وشرط زوجي على ورق عقد زواج التجربة وفعلا كنت هنفصل عن زوجي ووقعت هذا العقد كفرصة أخيرة قبل انفصالنا وبقالي شهر وفيه تغيير كبير بيني وبين زوجي".





وفي ذات السياق قال المحامي أحمد مهران إن هذا العقد لا علاقة له بعقد الزواج الشرعي غير محدد المدة، ولا أعرف من المسئول عن الترويج أنه عقد محدد المدد لتجربة الزوجين لحياتهما بعد الزواج.



