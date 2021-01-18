وزير الإعلام الأردني الأسبق: زيارة السيسي لـ عمان تأتي في إطار توحيد الرأي العربي

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
أكد ناصر القلاب، وزير الإعلام الأردني الأسبق، أن زيارة الرئيس السيسي للأردن غدًا، تأتي في إطار العلاقات المصرية الأردنية المتماسكة والأخوية، في كافة المجالات.

وتابع "القلاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: "هناك قضايا متعددة في المرحلة الحالية تشهد نقاشات، وتفاهمات ومصر والأردن دائمًا في اتجاه واحد سياسيًا، وبشكل تكاملي من الناحية الاقتصادية في كافة مراحل العلاقات، خاصة وأن المنطقة الآن تعيش أوضاع غير عادية، فهناك تهديدات لخنق دول عربية في مقدمتها العراق ولبنان وسوريا واليمن عبر إيران، بالاضافة لليبيا تشهد الاخرى تدخلات كبيرة".

وأشار، إلى أن القمة المصرية الليبية غدًا تأتي في توقيت بالغ الاهية، كون مصر هي الضلع الأساسي في المعادلة العربية، والجميع يعرف ذلك، فهي الاخت الكبرى واللاعب الأكبر في المنطقة، وهذا موجود في موروثات الشعوب، وليس الحكومات.

ولفت وزير الإعلام الأردني الأسبق، إلى أن الأهمية الكبرى لزيارة الرئيس السيسي للأردن، تأتي في إطار توحيد الرأي العربي الذي يشهد تشتتًا في السنوات الأخيرة، معقبًا: "هناك مشاكل كبيرة في الوطن العربي وبعض البلدان العربية لديها خلافات ومشاكل بينها وبين أشقائها العرب، ومن ثم يجب توحيد الموقف العربي وجمع شتاته سواء سياسيًا أو اقتصاديا، بالإضافة للتحديات العالقة في المنطقة والتي تطل علينا".

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