وزير الإعلام الأردني الأسبق: زيارة السيسي لـ عمان تأتي في إطار توحيد الرأي العربي

أكد ناصر القلاب، وزير الإعلام الأردني الأسبق، أن زيارة الرئيس السيسي للأردن غدًا، تأتي في إطار العلاقات المصرية الأردنية المتماسكة والأخوية، في كافة المجالات.





وتابع "القلاب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد،: "هناك قضايا متعددة في المرحلة الحالية تشهد نقاشات، وتفاهمات ومصر والأردن دائمًا في اتجاه واحد سياسيًا، وبشكل تكاملي من الناحية الاقتصادية في كافة مراحل العلاقات، خاصة وأن المنطقة الآن تعيش أوضاع غير عادية، فهناك تهديدات لخنق دول عربية في مقدمتها العراق ولبنان وسوريا واليمن عبر إيران، بالاضافة لليبيا تشهد الاخرى تدخلات كبيرة".





وأشار، إلى أن القمة المصرية الليبية غدًا تأتي في توقيت بالغ الاهية، كون مصر هي الضلع الأساسي في المعادلة العربية، والجميع يعرف ذلك، فهي الاخت الكبرى واللاعب الأكبر في المنطقة، وهذا موجود في موروثات الشعوب، وليس الحكومات.



