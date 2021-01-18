القومية للأنفاق: القطار السريع سيغير التوزيع السكانى فى مصر



وأكد "والي"، أن الدولة تخطط للتوسع عرضيا، لافتا إلى أن هناك مردود إيجابي للقطارات السريعة، موضحًا أن تلك القطارات تخدم التجمعات العمرانية الجديدة.

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن أول قطار سريع سيعمل في مصر بعد عامين من الآن، مشيرا إلى أنه سيتم توريد معدات التشغيل خلال سنة، والقطارات ستتوالى تباعا، حسب زيادة الطلب.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن القطار السريع من السخنة إلى العلمين ليس خط واحد، ولكن هناك 4 خطوط، منوها أنه يعد خطة نقل طموحة جدًا للارتقاء بالقطار الكهربائى.ولفت "والي"، إلى أن الخط الأول سيكون الخط السريع والثانى إقليمى والثالث لنقل البضائع، منوها أن المشروع سيغير التوزيع السكانى والأنشطة العمرانية فى مصر.وتابع: "أي مشروع يتم طرحه لازم يعدي بمراحل دراسات متعاقبة ودقيقة، عشان التكلفة على المشروع يكون ليها مردود ايجالي".