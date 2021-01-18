القومية للأنفاق: القطار السريع سيغير التوزيع السكانى فى مصر

الإثنين 18/يناير/2021 - 08:18 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين

قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن أول قطار سريع سيعمل في مصر بعد عامين من الآن، مشيرا إلى أنه سيتم توريد معدات التشغيل خلال سنة، والقطارات ستتوالى تباعا، حسب زيادة الطلب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن القطار السريع من السخنة إلى العلمين ليس خط واحد، ولكن هناك 4 خطوط، منوها أنه يعد خطة نقل طموحة جدًا للارتقاء بالقطار الكهربائى.
ولفت "والي"، إلى أن الخط الأول سيكون الخط السريع والثانى إقليمى والثالث لنقل البضائع، منوها أن المشروع سيغير التوزيع السكانى والأنشطة العمرانية فى مصر.

وتابع: "أي مشروع يتم طرحه لازم يعدي بمراحل دراسات متعاقبة ودقيقة، عشان التكلفة على المشروع يكون ليها مردود ايجالي".

وأكد "والي"، أن الدولة تخطط للتوسع عرضيا، لافتا إلى أن هناك مردود إيجابي للقطارات السريعة، موضحًا أن تلك القطارات تخدم التجمعات العمرانية الجديدة.

أخبار تهمك

نجم طلائع الجيش يغازل الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ يوم

"زواج التجربة" ما بين مؤيد ومعارض.. تعرف على أبرز التفاصيل

منذ أقل من ساعة

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مصطفى فتحي يكشف أسباب رحيله عن الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

صديق ميسي يقترب من ريال مدريد

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ليفربول يرفض التجديد

منذ 38 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 19 ساعة

ميدو يكشف سبب تعادل الأهلي اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

890 إصابة جديدة.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 11 ساعة

إنتر ميلان يطالب ريال مدريد بضم نجمه المعار

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:30 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

10:29 م

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

08:02 ص

نجم المنتخب المصري: بعد توقيعي للإسماعيلي "اللاعيبة قالتلي جاي ليه"

02:57 ص

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»