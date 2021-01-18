القومية للأنفاق: القطار السريع سيغير التوزيع السكانى فى مصر

القومية للأنفاق: القطار السريع سيغير التوزيع السكانى فى مصر
الإثنين 18/يناير/2021 - 08:18 ص
داليا الحسين
قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن أول قطار سريع سيعمل في مصر بعد عامين من الآن، مشيرا إلى أنه سيتم توريد معدات التشغيل خلال سنة، والقطارات ستتوالى تباعا، حسب زيادة الطلب.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن القطار السريع من السخنة إلى العلمين ليس خط واحد، ولكن هناك 4 خطوط، منوها أنه يعد خطة نقل طموحة جدًا للارتقاء بالقطار الكهربائى.
ولفت "والي"، إلى أن الخط الأول سيكون الخط السريع والثانى إقليمى والثالث لنقل البضائع، منوها أن المشروع سيغير التوزيع السكانى والأنشطة العمرانية فى مصر.
وتابع: "أي مشروع يتم طرحه لازم يعدي بمراحل دراسات متعاقبة ودقيقة، عشان التكلفة على المشروع يكون ليها مردود ايجالي".
وأكد "والي"، أن الدولة تخطط للتوسع عرضيا، لافتا إلى أن هناك مردود إيجابي للقطارات السريعة، موضحًا أن تلك القطارات تخدم التجمعات العمرانية الجديدة.