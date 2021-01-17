بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي "نمرة جديدة" يتم إعدادها

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قال الدكتورمحمد الباز، إن هناك حالة من التربص بأي مشروع يطرح للنقاش، منوها أن التشكيك في جدوى المشروع يتم من اللحظة الأولى بدون تفكير أو دراسة.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن المواطنين يجب أن يستمعوا لكل الأطراف، متابعا: "الناس اللى بتشكك في جدوى مشروعات السكك الحديدية الجديدة ممكن أقبل دة من ناس يتم استخدامهم لضرب البلد، لكن ليه نتشكك في المشروعات؟".



ولفت "الباز"، إلى أن هناك نسخة جديدة من المقاول الهارب محمد علي، يتم إعدادها الآن لتصدر مشهد المعارضة في الخارج، وهو شخص يدعى علي حسين مهدي.



وتابع: "دة الزبون الجديد، ودة النسخة الجديدة من محمد علي"، منوها أن المواطن يجب أن يسأل ويعرف جيدا، ويشكل وعيه، حتى لا ينخدع في أعداء الوطن.