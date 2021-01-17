بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي "نمرة جديدة" يتم إعدادها

بعد فشل محمد علي.. الباز: علي حسين مهدي "نمرة جديدة" يتم إعدادها
الأحد 17/يناير/2021 - 11:10 م
داليا الحسين
قال الدكتورمحمد الباز، إن هناك حالة من التربص بأي مشروع يطرح للنقاش، منوها أن التشكيك في جدوى المشروع يتم من اللحظة الأولى بدون تفكير أو دراسة.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن المواطنين يجب أن يستمعوا لكل الأطراف، متابعا: "الناس اللى بتشكك في جدوى مشروعات السكك الحديدية الجديدة ممكن أقبل دة من ناس يتم استخدامهم لضرب البلد، لكن ليه نتشكك في المشروعات؟".
ولفت "الباز"، إلى أن هناك نسخة جديدة من المقاول الهارب محمد علي، يتم إعدادها الآن لتصدر مشهد المعارضة في الخارج، وهو شخص يدعى علي حسين مهدي.
وتابع: "دة الزبون الجديد، ودة النسخة الجديدة من محمد علي"، منوها أن المواطن يجب أن يسأل ويعرف جيدا، ويشكل وعيه، حتى لا ينخدع في أعداء الوطن.
وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن المواطنين يجب أن يستمعوا لكل الأطراف، متابعا: "الناس اللى بتشكك في جدوى مشروعات السكك الحديدية الجديدة ممكن أقبل دة من ناس يتم استخدامهم لضرب البلد، لكن ليه نتشكك في المشروعات؟".
ولفت "الباز"، إلى أن هناك نسخة جديدة من المقاول الهارب محمد علي، يتم إعدادها الآن لتصدر مشهد المعارضة في الخارج، وهو شخص يدعى علي حسين مهدي.
وتابع: "دة الزبون الجديد، ودة النسخة الجديدة من محمد علي"، منوها أن المواطن يجب أن يسأل ويعرف جيدا، ويشكل وعيه، حتى لا ينخدع في أعداء الوطن.