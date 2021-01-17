وزير قطاع الأعمال يكشف مصير العمال بمجمع الحديد والصلب بعد تصفيته

الأحد 17/يناير/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين


قال وزير قطاع الاعمال هشام توفيق، إن الحكومة حاولت أكثر من مرة منذ عام 2014، لإصلاح مجمع الحديد والصلب وتطويره للعودة للعمل والإنتاج ولكن كلها محاولات لم تجد.

وتابع وزير قطاع الاعمال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أن الأزمة الرئيسية كان في ان القرارات المناسبة، لم تتخذ في وقتها، فبعد أن تم دراسة اوضاع المجمع لطرح مناقصة لتطويره وتحديثه، في عام 2015، لم تطرح المناقصة إلا عام 2017، حيث كانت أوضاع المجمع تدهورت بشكل كبير.

واستكمل انه بعد التأكد من عدم جدوى التشغيل، والتطوير، تم رفع الف لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، وعقدت اجتماعات مطولة في هذا الشان، وتم الاتفاق، على انه لا جدوى من المخاطرة في تطوير هذا المجمع ولابد من تصفيته.

ونوه إلى انه لم يات للوزارة وهو مكلف بالتصفية، والحكومة لا تقوم بتصفية كل الشركات، مستشهدا، بما حدث مع شكرة الدلتا للصلب، التي تم تطويرها عدما كانت تنتج ٤٦ ألف طن بالخسارة، أ صبحت تنتج ٥٠٠ ألف طن.

وواصل أنه ليس صحيحا ما يقال عن ان الدولة ستنسحب من هذه الصناعة بالكامل، ولكن لو تاكدت الحكومة من ان الشركة التي تديرها، لاجدوى منها فالحل هو الإغلاق.

وأشار إلى أنه تم إرسال ملف عمال مجمع الحديد والصلب لوزير القوى العاملة، للتفاوض مع النقابة العامة، لتحديد شروط الخروج، وضحا أنه تم تدبير جميع اعمال التعويضات للعاملين بالمجمع، ولو تم حسم مسالة التصفية خلال شهر، فمن الممكن ان يتم الصرف آخر فبراير المقبل.


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