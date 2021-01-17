حملة تنظيف مقابر بسوهاج: وجدنا 2500 عمل سحر فى مقابر القرى

الأحد 17/يناير/2021 - 11:05 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
أكد عبد الرحمن السنجق، مؤسس حملة تنظيف المقابر بسوهاج، أنهم بدأوا الحرب على الدجالين فى المحافظة خاصة فيما يتعلق بدفن أعمال السحر فى المقابر منذ عام، قائلا: "الحملة أسفرت عن العثور على 2500 عمل سحر فى قرى محافظة سوهاج فقط".

وأوضح عبد الرحمن السنجق، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن حملة تنظيف المقابر لا تقوم بفتح القبور ولكنها تنزل إلى القبور المهجورة فقط، لافتا إلى أن الحملة حاصلة على تصاريح من الجهات المختصة فى سوهاج.

وتابع: "احنا فى الحملة بننزل بمساعدة أهالي القرى والمراكز، وفى قبول من الناس، واحنا بنمشى فى المقابر عشوائي، وبنلاقى أعمال السحر معمولة على جماجم وعظام موتى، وهدفنا توعية الناس عشان لا يسيرون خلف الدجالين".

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