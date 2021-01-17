هالاند ولوكاكو مطلوبان في الدوري الإنجليزي

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنَّ مسئولي مانشستر سيتي الإنجليزي يخططون لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنَّ مانشستر سيتي خصص 200 مليون يورو لصفقات الميركاتو الصيفي لا سيما مع الرحيل المحتمل لسيرجيو أجويرو وفرناندينيو وإريك جارسيا.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأنَّ بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ينوي التعاقد مع لاعبين في مراكز الظهير الأيسر ولاعب الوسط المدافع والمهاجم الصريح.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنَّ صفقة المهاجم ستكون صاحبة الأولوية في ميركاتو مانشستر سيتي الصيفي حتى لو قرر النادي والأرجنتيني أجويرو تجديد العقد لموسم آخر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنَّ مانشستر سيتي يبحث عن خليفة مستقبلي لأجويرو لا سيما أن النجم الأرجنتيني عانى في آخر موسمين من الإصابات المتكررة.

وألمحت الصحيفة البريطانية أنَّ الأسماء المرشحة لدعم هجوم مانشستر سيتي هي: روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان الإيطالي وإيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني وداروين نونيز نجم بنفيكا البرتغالي.