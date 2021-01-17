خالد الجندي عن زواج التجربة: كلمة مهينة ومثلها مثل نكاح المتعة

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انتقد الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مسمى "زواج التجربة" حتى لو كان عقد صلح بين الزوجين.



وقال "الجندي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد: "هذا العقد غير مسجل في قانون الدولة المصرية، والزواج هو عقد من أهم عقود الشرعية يجب أن يخضع للكتاب والسنة".



وأضاف "مجرد ذكر الكلمة زواج التجربة حتى لو كانت على سبيل التسويق هي كلمة مهينة ومثلها مثل نكاح المتعة الذي يهين المرأة التي هي أعلى من أي تجربة ولا يصح أن تكتب هذه الكلمة في أي عقد، والمجتمع لن يوافق على أن يكون الزواج تجربة ويجب تغيير هذا الاسم وليكن ليكون تحت مسمى عقد صلح بين زوجين".



