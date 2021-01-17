فاتن الحلو في ضيافة نجوم على لايف غدا الإثنين

الأحد 17/يناير/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

يستضيف برنامج نجوم علي لايف غدًا الاثنين في الـ6 مساء علي شاشة نايل لايف، سيدة السيرك الاولي وأشهر مدربات الأسود فاتن الحلو والاعداد ولاء شعراوي والتقديم غادة صلاح الدين والاخراج شريف عبد الهادي.

وتتحدث خلاله سيدة السيرك لأول مرة عن مشوارها وعشقها لعالم السيرك الذي بدأ مع الطفولة والتحاقها بسيرك الحلو في عمر 9 سنوات، كما تتحدث عن الصعوبات والتحديات التي واجهتها اثناء مشوارها في عالم الإبداع خاصة الازمات الأخيرة جراء أزمة كورونا.

في سياق منفصل، قالت فاتن الحلو، مدربة أسود، إن السيرك يعتبر عالم كبير للغاية، موجهة الشكر لبناتها خاصة ابنتها "دهب" حيث تخصصت لمراودة الوحوش المفترسة بعد وفاة والدها إبراهيم الحلو، "بتشتغل بالأسود بحب"، ويتم اقتباس أحدث فقرات السيرك في أوروبا ثم يتم تطبيقها في مصر، مقدمة الشكر للعاملين معها في السيرك، خلال لقائها ببرنامج "أتوبيس السعادة"، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد يونس، أنها كانت في البداية تعمل في سيرك الحكومة وأيضا في مدرسة السيرك، وكانت تشاهد عمها محمد الحلو كيف يتعامل مع الأسود.


يذكر إن السيرك المصري الأوروبي يستقبل جمهورك بنادي الشمس الرياضي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إجراءات احترازية بسبب أزمة كورونا وحسب تصريحات سيدة السيرك التي أدلت بها في برنامج أتوبيس السعادة على قناة DMC أن السيرك المصري الأوروبي سيظل يقاوم كل الظروف لرسم الضحكة والبهجة على محبيه واستجابة القرارات والتدابير الاحترازية فإن طاقة السيرك لن تستطيع استقبال أكثر من ٢٥ % من المقاعد مع ضرورة التزام الجمهور بالكمامة شرط دخول من شباك التذاكر الذي يستقبل جمهوره في تمام الثامنة والنصف حيث يبدأ الحفل في تمام التاسعة ومدته ساعتين ونصف الساعة، بحضور مدربة الأسود دهب الحلو التي صرحت في برنامج أبلة فاهيتا الأكثر شهره بداية ٢٠٢١ أنها تعلمت الصمود من والدها ابراهيم الحلو ووالدتها فاتن الحلو في الفن الذي ورثوة عن الجد محمد الحلو الكبير ويشرف على البرنامج كاميليا إبراهيم الحلو.

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