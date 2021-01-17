النمنم: مفهوم الوطنية غائب في فكر الإخوان

الأحد 17/يناير/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن حسن البنا والإخوان حصلوا على دعم من بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية، مؤكدا أن جمال عبد الناصر لم يبايع مرشد الإخوان، ولم يثبت ذلك أبدا.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن مفهوم الوطنية غائب في فكر الإخوان، مشيرًا إلى أن التحولات التي حدثت لـ سيد قطب جاءت عندما حدث له هزات عنيفة بعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعندما عاد من الولايات المتحدة بدأ يكتب في القضايا العامة والقضايا السياسية.

وأوضح أن ظروف البلد مختلقة، وليس هناك تشابه بين شخصية الرئيس السيسي والرئيس الراحل جمال عبد الناصر، خاصة أن الرئيس السيسي يحافظ على هوية الدولة المصرية، بينما فترة عبد الناصر كان حينها مؤسسات الدولة مستقرة وليس هناك صراع عليها، ولكن وجه الشبه هو أن هناك موقف صارم تجاه الفياد، والتعامل بجدية مع جميع الأمور.

ونوه بأن الآن هناك اهتمام بجميع الحدود، فضلا عن إعادة تأسيس الدولة الوطنية المدنية، وهناك جرأة أكثر في بعض القضايا، ومنها بناء الكنائس.

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