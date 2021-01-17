"الصحة" تكشف سبب انخفاض إصابات كورونا بنسبة 50%

الأحد 17/يناير/2021 - 10:58 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، تعليقًا على تفقد وزيرة الصحة لعدد من المستشفيات والمؤسسات الطبية الخاصة بمراكز اللقاح، إن جولة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كانت تفقدية واسعة، وشملت العديد من الاماكن، وقامت الوزيرة في جولتها التفقدية بمراجعة أعداد المترددين على المستشفى، ونسب الشفاء من مصابي الفيروس، بالاضافة لاحتياطات الاكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع على فضائية" ON"، مساء الاحد، أن "زايد" لاحظت خلال جولتها ابٔن هناك إنخفاض واضح في معدل تردد مرضى فيروس " كورونا " على وحدات الرعاية المركزة، واجهزة التنفس الصناعي بنسبة 50%، منذ بداية يناير مقارنة بشهر ديسمبر الماضي".

ولفت إلى أن سبب انخفاض إصابات كورونا، يرجع إلى فضل المتابعة المستمرة لحالات العزل المنزلي، وتطبيق البروتكولات عليها عبر مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي، والتي شملت ثلاث محافظات منذ الاسبوع الماضي بداية من القاهرة الكبرى، وسوف تستمر حتى تشمل بقية المحافظات مما أسهم في الوصول لمرضى العزل المنزلي من اصحاب الاصابات البسيطة، وتطورات فحوصاتهم وتحديد حاجتهم للاشراف الطبي المنزلي أو نقلهم لمستشفيات يتم ذلك فورًا ".

أخبار تهمك

قرار مفاجئ من موسيماني في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ 36 دقيقة

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

منذ ساعتين و 40 دقيقة

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

مورينيو يهدد بيل بالعودة إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

منذ ساعة

أول تعليق من موسيماني بعد تعادل الأهلي أمام البنك في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 54 شخصا بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يكشف أخر تطورات إصابة وليد سليمان

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من محمد يوسف بعد التعادل المُثير أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الباز يكشف: كيف مات عمر خورشيد.. وحقيقة علاقة صفوت الشريف بمقتله

منذ يوم

وزير قطاع الأعمال يكشف قيمة تعويض العاملين بشركة الحديد والصلب

منذ أقل من ساعة

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة وليد سليمان أمام البنك الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:29 م

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

عاجل.. رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من السيسى لـ"أبو مازن"

08:25 م

نجم الكالتشيو يرحب بالانتقال إلى ريال مدريد

09:58 م

عرض أوروبي يهدد انتقال نجم الفراعنة إلى الزمالك

10:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»