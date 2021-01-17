"الصحة" تكشف سبب انخفاض إصابات كورونا بنسبة 50%

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة، تعليقًا على تفقد وزيرة الصحة لعدد من المستشفيات والمؤسسات الطبية الخاصة بمراكز اللقاح، إن جولة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كانت تفقدية واسعة، وشملت العديد من الاماكن، وقامت الوزيرة في جولتها التفقدية بمراجعة أعداد المترددين على المستشفى، ونسب الشفاء من مصابي الفيروس، بالاضافة لاحتياطات الاكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع على فضائية" ON"، مساء الاحد، أن "زايد" لاحظت خلال جولتها ابٔن هناك إنخفاض واضح في معدل تردد مرضى فيروس " كورونا " على وحدات الرعاية المركزة، واجهزة التنفس الصناعي بنسبة 50%، منذ بداية يناير مقارنة بشهر ديسمبر الماضي".



ولفت إلى أن سبب انخفاض إصابات كورونا، يرجع إلى فضل المتابعة المستمرة لحالات العزل المنزلي، وتطبيق البروتكولات عليها عبر مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي، والتي شملت ثلاث محافظات منذ الاسبوع الماضي بداية من القاهرة الكبرى، وسوف تستمر حتى تشمل بقية المحافظات مما أسهم في الوصول لمرضى العزل المنزلي من اصحاب الاصابات البسيطة، وتطورات فحوصاتهم وتحديد حاجتهم للاشراف الطبي المنزلي أو نقلهم لمستشفيات يتم ذلك فورًا ".

