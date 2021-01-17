النجار: عقد "زواج التجربة" إهانة للمرأة.. ونوع من التهريج الاجتماعي

الأحد 17/يناير/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
انتقد عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى عقد "زواج التجربة".

وقال "النجار" في اتصال هاتفي مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد إن مثل هذه المسميات الرنانة الخادعة تحت مسمى زواج التجربة هو إهانة لنظام الزواج الشرعي باعتباره العقد الأوحد في حياة البشرية الذي يحقق مقصود الله وهو خلافة الله في الأرض.

وأضاف "مثل هذه العقود هو إهانة للمرأة ونوع من التهريج الاجتماعي لا يصب في صالح الأسرة المصرية، وعقد الزواج الشرعي يجب أن يكون مبنيًا على المودة والمحبة بين الزوجين، وعند استحالة العشرة بين الزوجين لا يجب على القانون أو أي محامي التدخل لأن هذا نوع من العبث وإهانة للمرأة والأسرة والمجتمع".

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