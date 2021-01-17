منح مطار الملكة علياء ثاني مستويات برنامج اعتماد تجربة العملاء

الأحد 17/يناير/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
 حصل مطار الملكة علياء الدولي على المستوى الثاني من برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار الذي منحه إياه المجلس الدولي للمطارات تقديراً لجهوده في تعزيز الخدمات المقدمة ورفع مستوى رضا المسافرين.
وقالت مجموعة المطار الدولي في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن برنامج اعتماد تجربة العملاء في المطار يعد الأول من نوعه في العالم، وصمم خصيصا لقطاع الطيران، وتحديدا للمطارات المشتركة ضمن برنامج "جودة خدمات المطارات".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا كلود، "إننا فخورون بحصولنا على هذا الاعتماد المعترف به عالميا، والذي يشيد بتفانينا التام والتزامنا المستمر بتطوير الخدمات التي نقدمها في المطار، لنمنح مسافرينا تجربة سفر إيجابية تخلّد بالذاكرة، ونرسّخ مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".

ويعمل البرنامج بمستوياته الخمسة على توجيه المطارات في نهجها نحو إدارة تجربة العملاء، وتحديد الممارسات الجديدة التي يمكن تطويرها على المديين القصير والطويل من أجل التدرج في مستوياته جميعها. ويعد الحصول على كل مستوى من مستويات الاعتماد أداة فعالة تسلّط الضوء على مدى التزام المطارات بالارتقاء بتجربة العملاء أمام المسافرين، وشركاء الأعمال، والمجتمعات التي تعمل ضمنها ككل.

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