بعد انتشاره عبر مواقع التواصل.. محامي يكشف تفاصيل "زواج التجربة"

الأحد 17/يناير/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
كشف المحامي أحمد مهران، التفاصيل المتعلقة بزواج التجربة الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال "مهران" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأحد عن هذا العقد لا علاقة له بعقد الزواج الشرعي غير محدد المدة، ولا أعرف من المسئول عن الترويج أنه عقد محدد المدد لتجربة الزوجين لحياتهما بعد الزواج.

وأضاف أن هذا العقد عبارة عن عقد فرض شروط بين زوجين بالفعل متزوجين منذ فترة زمنية على يد مأذون شرعي وذلك بوضع كل زوج شروطه وبالتالي منع زوجين من الطلاق، موضحًا أن الاسم جاء كعنوان تسويقي للمبادرة للحد من مسألة الطلاق الشفهي وهو عقد مدني أشبه بالجلسة العرفية للصلح بين الزوجين.

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