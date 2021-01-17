برلماني: يجب على وزارة الثقافة أن تؤدي دورها في المجتمع

الأحد 17/يناير/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
قال النائب عبدالفتاح يحى، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن أداء الحكومة الحالي يعتبر جيدا بشكل عام، ولكن هناك بعض الوزارات تحتاج إلى تعديل حتى تصبح بالشكل الأمثل في الخدمات التي تقدمها للشعب المصري.

وأوضح "يحى" في تصريح لبوابة الفجر، أن أبرز تلك الوزارات التي تحتاج إلى تعديل وزارة الثقافة، التي لم تلبي الدور المطلوب لثقافة المجتمع، مؤكدا أن الثقافة ليست بالقصور الثقافية التي تبنى أو التي تطور، ولكنها تأتي بالتدريب وتثقيف المواطنين ونشر الوعي بينهم سواء من خلال البرامج التلفزيونية أو بالحملات التوعوية أو الندوات التثقيفية وغيرها، مشيرا إلى أن المواطن يحتاج إلى وزير ثقافة مهني يفهم دوره ومسؤولياته جيدا للنهوض بالثقافة في المجتمع.

أما عن وزارة الصحة، قال عضو مجلس النواب، إن الدكتورة هالة زايد جاءت في وقت يحمل الفيروسات، سواء فيروس سي أو جائحة كورونا Covid 19، الذي يعاني منه العالم جميعا، فلا نجد أسرة في مصر إلا وأصابها الفيروس خاصة في الجائحة الثانية، مشيرا إلى أنه بالرغم من إستمرار تلك الجائحة إلا أن الوزيرة تبذل قصارى جهدها في النهوض بالمنظومة الصحية، وهذا لا يجعلنا أن ننسى القصور الواضح في عدد الأسرة والعناية المركزة للمرضى خاصة بعد انتشار فيروس كورونا، مطالبا ببناء العديد من المستشفيات خلال المرحلة القادمة لخدمة المواطنين والعناية بهم.

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