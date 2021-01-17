غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم

الأحد 17/يناير/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
ريهام على
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بمحافظة الفيوم، برئاسة الأستاذ مراد مسعود، وبالتعاون مع مركز شرطة أبشواي بقيادة العميد محمد جلال، مأمور المركز
حملة مكبرة لمتابعة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها الدولة الخاصة بمنع مراكز وسنترات الدروس الخصوصية لمنع التجمعات وحفاظًا علي سلامة أبنائنا الطلبة والطالبات.

وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي، أنه تم خلال الحملة رصد ومداهمة مراكز الدروس الخصوصية والتي تعمل بمخالفة القانون ومخالفة الإجراءات الاحترازية. 

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد ٤ مراكز وسنترات دروس خصوصية بمدينة ابشواي واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

علي صعيد آخر أوضح رئيس المركز أن أعمال الطريق الربع دائري تسير على قدم وساق لافتتاح الطريق في أسرع وقت ممكن نظرا لأهميته كونه شريان مروري ضخم يساعد علي إنهاء ظاهرة الاختناق المروري بالمدينة وتسهيل الوصول بين قري المركز وبين مركزي ابشواي ويوسف الصديق. 

وإستقبل السيد رئيس المركز اليوم لجنة هيئة الطرق لمعاينة الطريق الدائري للبدء في رصفه ليربط بين الطريق السياحي ابشواي الفيوم منطقة جبر وطريق النصارية العجميين بطول واحد كم مزدوج وتم تسليم اللجنة تصميمات الطريق المعدة من استشاري كلية الهندسة إستعدادا لتنفيذها كما تم ايضا معاينة طريق ابوكساه عبود الجيلاني السياحي.
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم
غلق وتشميع ٤ سناتر للدروس الخصوصية في الفيوم

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