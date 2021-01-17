رئيس محلية البرلمان: أرفض تقديم استجوابات لأكون بطلاً شعبياً.. ولكن

Advertisements

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة العامة انتهت إلى استدعاء الحكومة بما يمثل تسلسلًا طبيعيًا لعمل البرلمان، معقبًا: " نحن أمام برلمان جديد ورئيس جديد له أيضًا ووكيلين جدد، وما يزيد عن 400 نائب جدد، ولدينا برنامج الحكومة المقدمة منذ عام 2018، فمن حق البرلمان أن يستخدم أدواته الرقابية في مسائلة الحكومة".



وأضاف "السجيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على فضائية "ON"، مساء الأحد، أن ما يحدث غدًا من امتثال الحكومة للبرلمان أمر طبيعي وصحي قائلًا، معقبًا: "لمست جدية كبيرة في رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي، في ان يقوم البرلمان بدوره التشريعي والرقابي بشكل موضوعي عبر الانطلاق من شكلية الاداء إلى الواقعية ".



وتابع: " الاستجواب لتغيير وزير لابد ان يكون منطقيًا، طالما الملف المتناول قابل للحل وليس لمجرد ان يكون النائب بطل شعبي في شاشات الاعلام ما بنحبش نمارس ده.. لكن لو وجدنا قصور واضح في أداء وزير في استجواب ما خلال الفترة القادمة بما يستوجب سحب الثقة ينفعل لكن بمنطقية ونزاهة".

