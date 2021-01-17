كومان يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتليتك بلباو في نهائي السوبرالإسباني

أعلن المدير الفني لنادي برشلونة رونالد كومان، عن تشكيل البلوجرانا لمواجهة أتليتك بلباو بعد قليل في نهائي السوبر الإسباني .





وشهد التشكيل عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام بلباو، بعدما كان قد غاب في نصف النهائي أمام ريال سوسيداد.





وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:





حراسة المرمى: تير شتيجن





خط الدفاع: ديست – أوراخو – لينجيلت – ألبا





خط الوسط: بوسكيتس – دي يونج – ليونيل ميسي





خط الهجوم: بيدري - أنطوان جريزمان – عثمان ديمبلي



