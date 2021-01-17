تعديلات جديدة بالقسم الثاني بسبب كأس مصر

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قررت لجنة المسابقات بالقسم الثاني بالإتحاد المصري لكرة القدم إجراء تعديلات علي بعض مباريات المجموعة الثالثة بالقسم الثاني نظرا لإقامة مباريات التمهيدي الثاني لكأس مصر ، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة بدوري القسم الثاني موسم 2021/2020.



حيث قررت إقامة مباراة الأوليمبي وكفر الشيخ في الجولة التاسعة لتقام السبت 23 يناير بدلا من الخميس بسبب خوض الأوليمبي مباراة يوم الثلاثاء 19 يناير أمام المصري السلوم بالتمهيدي الثاني لكأس مصر.



كما قررت تعديل موعد مباراة الحمام وكفر الشيخ بالجولة العاشرة لتقام السبت 30 يناير بدلا من الخميس 28 يناير بملعب مركز شباب الحمام.



كما تقرر تعديل ميعاد المباراة المؤجلة من الجولة السابعة بين كفر الشيخ وبلدية المحلة لتقام الثلاثاء 26 يناير بدلا من الأثنين 25 يناير بإستاد كفر الشيخ.



وتم تعديل مباراة بلدية المحلة والجزيرة المطروحي في الجولة العاشرة لتقام السبت 30 يناير بدلا من الخميس 28 يناير.