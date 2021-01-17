زاهي حواس: مقبرة أثرية على عمق 24 متر في سقارة ولم نصل لحجرة الدفن (فيديو)

الأحد 17/يناير/2021 - 10:23 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور زاهي حواس إنه من ضمن الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة تابوت حجري لم يفتح حتى الآن على عمق 15 متر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، وصلنا في أحد الآبار إلى عمق 24 متر ولم نصل حتى الآن إلى حجرة الدفن وأعتقد أن الحجرة كاملة لم يتم نبشها حتى الآن.

وتابع أن طريقة تصميم المقبرة يتسم بالغرابة وهناك جانب من المخاطرة لمن يحاول النزول للمقبرة.

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