الفيوم يتسلح بــ 20 لاعبا لمواجهة أبو تيج بالكأس

الأحد 17/يناير/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
اعلن المدير الفني لفريق الفيوم احمد بكري اختيار 20 لاعبا للسفر إلى محافظة أسيوط، للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة أبو تيج المقرر إقامتها في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء بملعب نادي ابو تيج ضمن منافسات الدور التمهيدي بكأس مصر.

وضمت القائمة كلا من ( مصطفى ديدا، وإسلام عماد، وأحمد بليدي، وأحمد القرموطي، وأحمد عبد الحكيم، وأحمد عماد ضبش، وعبد الله راشد، وأحمد عبد الباقي، وأدهم حسن، ومحمد أبو العلا، وأنس شندي، ومحمود الحسيني، وإسلام كارلوس، ومحمد جمعة، وعبد الله رمضان شيكا، ومحمد عادل القرش، ورمضان حافظ، وعمار عبد العليم وجابر جابر ومحمود شمايكل )

ومن المقرر أن يخوض فريق الفيوم مرانه الختامي على الملعب الفرعي لفندق الإقامة بأسيوط وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق .

ويمتلك الفيوم 14نقطة في مشواره بدوري القسم الثاني، ويسع للمنافسة والتوازن بين بطولة الكأس والدوري.

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