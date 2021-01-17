برلماني: مدبولي بذل جهدًا كبيرًا لا يمكن إنكاره رغم ملاحظتنا على آداء بعض الوزراء

الأحد 17/يناير/2021 - 10:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن استدعاء الحكومة هو استدعاء طبيعي وهدفه مراجعة الحكومة لخطتها 20222018، وهو ليس إجراء روتيني.

وأضاف النائب مصطفى بكري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن وزارء الإعلام والتعليم العالي وقطاع الأعمال برفقة رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان هذا الاسبوع، لافتًا إلى أن كل مسؤول سيعرض خطته وما قدم منها في خطاب رسمي أمام مجلس النواب.

وأوضح أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفانى في بذل جهدا كبيرا في عمله، وقدم جهد لا يمكن إنكاره بأي حال من الأحوال، رغم ملاحظتنا على أداء بعض الوزراء، وبالتالي سيكون هناك تعديلا وزاريا لن يزيد عن 10 حقائب وزارية.

انتقد عضو مجلس النواب، سياسيات وزير قطاع الأعمال فى التعامل مع شركات قطاع الأعمال، مطالبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لشركة الحديد والصلب، معقبا: "هذا الوزير يسعى إلى تصفية جميع الشركات، وهناك حل لمشكلة شركة الحديد والصلب، ولكن الوزير رفض جميع خطط التطوير".

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